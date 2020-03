Coronavirus, scuole chiuse: si pensa già alla proroga

La chiusura delle scuole potrebbe essere prorogata? Quanto è realmente efficace il provvedimento?

L’emergenza Coronavirus potrebbe estendersi ancora, costringendo una proroga della chiusura delle scuole? Sul provvedimento il premier Giuseppe Conte ha già dichiarato: “Non è stata una scelta facile. In prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezza, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, dobbiamo sempre ragionare nel segno dell’adeguatezza e proporzionalità”.

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, componente del Comitato tecnico-scientifico sull’emergenza coronavirus, in conferenza stampa alla Protezione civile esprime alcune perplessità sulla questione: “Il Comitato tecnico-scientifico ha solo portato all’attenzione dei ministri elementi di incertezza su quanto un provvedimento di questo tipo può contribuire al contenimento dell’infezione. L’altro elemento di incertezza è sulla durata della sospensione, è stata decisa la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, con possibilità di rimodulare questa decisione sulla base degli scenari“.

Potrebbe dunque configurarsi una proroga della chiusura delle scuole nel Paese. Locatelli rilascia però un’ultima dichiarazione a supporto della decisione governativa: “Che la misura non serva lo escludo. Bisogna definire quanto può aiutare a contenere, se del 10, del 20 o del 30 per cento, questo è qualcosa che non conosciamo. Ma è un sacrificio che serve e che va fatto”. Bisognerà attendere le prossime settimane per conoscere gli sviluppi dell’epidemia e le ulteriori misure necessarie a contenerne a diffusione.