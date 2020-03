Coronavirus, si valuta chiusura delle scuole per 15 giorni in tutta Italia

A fronte dell'aumento del numero di contagi in tutta Italia, dal Nord al Sud, il governo è pronto a valutare la chiusura delle scuole italiane, senza distinzione di regione, da domani o, al massimo, da lunedì. Il governo è in queste ore riunito a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione e decidere il da farsi.

Sono ore cruciali queste che, probabilmente, porteranno ad una decisione importante: il governo, riunito a Palazzo Chigi per un vertice coi ministri, è impegnato a vagliare diverse decisioni a fronte dell’aumento dei contagi da Covid-19. L’esecutivo potrebbe prendere la decisione di chiudere le scuole in tutte le regioni d’Italia, da Nord a Sud, per quindici giorni già da domani o, al massimo, da lunedì. Nel caso in cui si decida di procedere in questa direzione, sarebbe il premier Giuseppe Conte a dare l’annuncio, forse anche nell’incontro con le parti sociali che si svolgerà nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

Questa decisione avrebbe costi sociali enormi e andrebbe debitamente spiegata alla popolazione, probabilmente con un intervento pubblico del premier Conte. Proprio in queste ore, l’esecutivo starebbe valutando questa ipotesi:tra i nodi principali in corso di valutazione, la necessità di coordinare il rapporto con le Regioni, affidato al ministro Francesco Boccia, in modo da evitare che si proceda in ordine sparso (la competenza sulle scuole è di natura regionale).