ULTIM’ORA – Ufficiale la chiusura di scuole e università in tutta Italia

Il governo ha deciso per la chiusura di tutte le scuole e degli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus.

L’emergenza Coronavirus ha portato il governo a chiudere in maniera immediata scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. Lo ha deciso l’Esecutivo riunito a Palazzo Chigi.

La chiusura delle scuole e, da quanto ora si apprende, anche delle università in tutta Italia è stato uno dei temi chiave sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi in corso questa mattina.

Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni: niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiude. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva. Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento.

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 – Rispetto a quanto battuto inizialmente dalle Agenzie Nazionali di Stampa, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha chiarito: “Decisione ufficiale solo nelle prossime ore, abbiamo chiesto un parere al comitato tecnico-scientifico“.

CATANIA – Anche l’Università di Catania chiaramente adotterà le misure di sicurezza stabilite stamane a Palazzo Chigi, rispettando la chiusura secondo le modalità che verranno fornite in seguito. Stop a lezioni ed eventi pubblici, si attendono chiarimenti invece per le discussioni di laurea. Le scuole della provincia di Catania, di ogni ordine e grado, chiuderanno i battenti in attesa di nuove disposizioni ministeriali.