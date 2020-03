Rissa sfocia in tentato omicidio nel Catanese: arrestato minorenne

Dopo aver accoltellato il ragazzo, l'aggressore minorenne è fuggito, venendo rintracciato successivamente dalle forze dell'ordine nella sua abitazione.

Arrestato un minorenne originario di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, ritenuto responsabile di tentato omicidio nei confronti di un ragazzo di 19 anni di San Cono. L’arresto è stato svolto dai carabinieri della Stazione di San Cono, nel Catanese, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Caltagirone e delle Stazioni di S. Michele di Ganzaria e Mirabella Imbaccari.

I fatti sono avvenuti la scorsa notte, all’incrocio tra via Costa e via Luigi Sturzo, dove dei giovani, due fratelli di San Cono (uno è la vittima, l’altro un minorenne di 15 anni), per motivi ancora da chiarire, hanno avuto una furibonda lite con due minorenni, il 16enne che, spalleggiato da un 17enne di Mirabella Imbaccari, al termine della disputa ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico per sferrare un fendente alla schiena del 19enne e fuggire via.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine, tuttavia, ha permesso di acquisire elementi utili alla ricostruzione del fatto di reato così da far scattare le ricerche dell’aggressore, nonché degli altri partecipanti alla rissa. Nel giro di poche ore i carabinieri hanno messo fine alla fuga del 16enne rintracciandolo nella propria abitazione, dove, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 1 coltello a serramanico di lunghezza complessiva di oltre 20 cm, nonché una felpa di colore bianco intrisa da diverse macchie, di presumibile natura ematica.

Allo stesso tempo, altri militari hanno eseguito una perquisizione in casa dell’altro mirabellese, il 17enne, dove sono stati trovati e posti sotto sequestro: 1 coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15,3 cm, 1 paio di jeans di colore nero, 1 felpa con cappuccio di colore giallo, nero e rosso, 1 giubbotto di colore giallo e nero, nonché un altro coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 14,3 cm circa.