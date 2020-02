Stasera in TV: in onda “Avengers” e “12 anni schiavo”

I migliori programmi trasmessi stasera, suggeriti dalla redazione di LiveUnict. Ecco cosa guardare in TV stasera.

Avengers: Age of Ultron [Rai 2, 21:20]: Tony Stark tenta di avviare un progetto dormiente per il mantenimento della pace. Le cose, però, si mettono male costringendo Iron Man, Captain America, Thor, L’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, gli eroi più potenti dell’Universo Marvel, a fermare il misterioso Ultron, un avversario terrificante e tecnologico deciso a sterminare l’umanità. Con il destino del pianeta in bilico, i Vendicatori dovranno fermare i terribili piani di Ultron costruendo alleanze precarie.

Mia Martini – Fammi sentire bella [Rai 3, 21:20]: il docufilm di Indigostories prodotto da Alessandro Lostia e diretto da Giorgio Verdelli, che ripercorre i momenti più importanti della carriera di Mia Martini. All’interno, è contenuto anche “Fammi sentire bella“, l’inedito della mitica cantante pubblicato postumo.

12 anni schiavo [Canale 5, 21:21]: Ambientato nel 1841 a New York, Solomon Northup (Chiwetel Ejiofo), giovane afroamericano, viene avvicinato da due uomini che si fingono promotori di un circo interessati alle sue abilità da violinista. Dopo essere stato condotto con l’inganno fino a Washington, picchiato e drogato, Solomon viene venduto come schiavo da impiegare nelle piantagioni di cotone in Louisiana. Da quel momento il suo calvario durerà 12 anni, durante i quali passerà di padrone in padrone. Dalla tenuta del buon William Ford (Benedict Cumberbatch) a quella dell’aggressivo, cinico e alcolizzato Edwin Epps (Michael Fassbender), Solomon conoscerà la dura realtà della schiavitù, fino all’incontro che cambierà per sempre la sua vita.

Dirty Dancing – Balli Proibiti [La5, 21:10]: un classico. La storia degli Houseman (padre, madre e due ragazze) e della loro vacanza negli ameni luoghi della East Coast. Qui la sedicenne Baby Houseman, mentre i clienti dell’albergo si abbandonano alle danze, scopre una sera gli scatenati balli di questi del personale di servizio.