Stasera in TV: in onda Red e Mister Felicità

Fine mese all'insegna dei successi cinematografici: ecco la programmazione TV per stasera venerdì 28 febbraio.

Mister Felicità [Rai 3, 21.20]: Antonio Rocco dirige Alessandro Siani e Diego Abatantuono in una commedia italiana. Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental-coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del dottore, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport.

Red [Italia 1, 21.20]: Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Morgan Freeman e John Malkovich in un action di Robert Schwentke. Frank Moses, ex agente segreto della CIA, vive una vita tranquilla e appartata con la compagna Sarah. Poi, l’arrivo di un commando armato deciso a ucciderlo, lo costringe a riunire la sua vecchia squadra nel disperato tentativo di sopravvivere.

Leatheface [Italia 2, 21.20]: Quattro adolescenti violenti, scappati da un ospedale psichiatrico, rapiscono una giovane infermiera e la portano con loro in un viaggio all’inferno inseguiti da un poliziotto altrettanto squilibrato in cerca di vendetta. Uno dei ragazzi è destinato a vivere eventi tragici e una serie di orrori che distruggeranno la sua mente per sempre trasformandolo in un mostro noto come Leatherface, o Faccia di cuoio.

L’altra donna del re [La 5, 21.10]: dramma con un super cast: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch e Alfie Allen. Due sorelle, Anna e Maria Bolena, vengono spinte dalla sfrenata ambizione del padre e dello zio, che mirano ad accrescere il potere e lo status della famiglia, a conquistare l’affetto del re d’Inghilterra Enrico VIII. Le due ragazze vengono catapultate, dalla loro tranquilla vita di campagna, nell’eccitante e pericolosa vita di corte, e ciò che inizia come un semplice tentativo di aiuto per la loro famiglia, si trasforma gradualmente in una spietata rivalità fra le due, al fine di ricevere i favori del re.