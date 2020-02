Netflix: tutte le novità tra film e serie TV in arrivo a marzo

Marzo si prospetta essere un mese pieno di novità per gli abbonati a Netflix: tra grandi ritorni e nuove proposte, ecco tutti i programmi in arrivo.

Quello in arrivo sarà un marzo particolarmente interessante sul fronte Netflix. Infatti, verranno proposti agli abbonati molteplici generi: basti pensare che verranno pubblicati gli altri 7 film dello Studio Ghibli (i primi 7 sono stati messi in programmazione a febbraio), e vi saranno nuove serie TV originali Netflix in arrivo, oltre ad attesissimi grandi ritorni.

Ma occorre procedere con ordine. Si parta dai film: come sopra scritto, sarà disponibile dall’1 marzo il secondo blocco dello Studio Ghibli, tra i cui titoli si troveranno Nausicaä della Valle del vento, oppure il premio Oscar La Città Incantata. Non si dimentichino i film Netflix: tra questi si troveranno Spenser Confidential e Ultras, di Francesco Lettieri.

Dall’1 marzo saranno disponibili grandi classici come La Storia Infinita oppure ancora The Truman Show; in onda anche, tra gli altri, Lock&Stock, Suspiria, Inferno, mentre Sex and The City: The Movie e Split arriveranno nella seconda metà del mese.

In arrivo anche molteplici serie TV: torneranno infatti Vikings, giunto alla sua sesta stagione, e Riverdale, la cui terza stagione sarà disponibile dal prossimo 1 marzo. Disponibili su Netflix diversi documentari, alcuni dei quali giunti alle stagioni successive. Tra di questi, troviamo la seconda stagione di Dirty Money, di Ugly Delicious, e di Car Masters: Rust to Riches. Al loro debutto invece 100 Humans, The Circle Brazil e Crip Camp: disabilità rivoluzionarie.

Da ricordare, inoltre, gli anime che andranno in onda oltre a quelli del sopracitato Studio Ghibli. Infatti, saranno disponibili le prime stagioni di Beastars, Sol Levante e Bakugan Battle Planet; si potranno trovare inoltre nella programmazione la terza stagione di Castlevania, e la serie completa de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Ma non mancheranno, per concludere, le serie TV originali Netflix: torneranno, tutti alla loro terza stagione, Ozark, Elite, The Protector, On My Block e Black Lightning. In onda, invece, la seconda stagione di Kingdom. Al loro debutto, infine, troveremo Feel Good, Lettera al Re, Le Imperatrici della Notte e la miniserie Self Made: la vita di Madame C.J. Walker.