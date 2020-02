Calzedonia assume: posizioni aperte anche in Sicilia

Calzedonia, il famoso gruppo italiano dedicato all'abbigliamento, è alla ricerca di 180 diversi profili da assumere. Di seguito le posizioni aperte nella nostra regione.

Il Gruppo è al momento alla ricerca di diversi profili per assunzioni presso i propri marchi e nell’headquarter. Sono numerose, infatti, le opportunità di lavoro e stage Calzedonia attive per i vari brand del Gruppo e in sede. Sono disponibili opportunità di impiego nei negozi e negli stabilimenti produttivi, e presso gli uffici della sede centrale. Gli interessati a lavorare per l’azienda di moda possono valutare le ricerche in corso in questo periodo, pubblicate sul portale Calzedonia lavora con noi. Ecco un breve excursus delle figure ricercate e delle ultime offerte di lavoro pubblicate.

Sales Assistant Atelier Eme – Cadriano (Bologna), Foiano della Chiana (Arezzo), Fiano Romano (Roma), Parma, Roma, Milano, Palermo, Padova, Verona, Foggia, Ancona, Trapani, Reggio Calabria, Messina, Firenze;

Sales Assistant Calzedonia – Roma, Segusino (Treviso), Muggia (Trieste), Milano, Milano Marittima (Ravenna), Venezia, Bagnolo San Vito (Mantova), Serravalle Scrivia (Alessandria), Vicolungo (Novara), Castel Goffredo (Mantova), Castel Guelfo e Casalecchio di Reno (Bologna), Incisa Val d’Arno (Firenze);

Sales Assistant Tezenis – Milano, Lonato del Garda (Brescia), Muggia (Trieste), Brunico (Bolzano);

Sales Assistant Intimissimi – Mogliano Veneto (Treviso), Rovigo, Vallese di Oppeano (Verona), Portogruaro (Venezia), Ascoli Piceno, Milano, Muggia (Trieste), Roma, Montano Lucino (Como), Fiumicino (Roma), Ravenna;

Sales Assistant Facloneri – Messina, Venezia, Milano, Milano Marittima (Ravenna), Roma, Desenzano del Garda (Brescia), Firenze, Padova, Ancona, Palermo, Courmayeur (Aosta), Avio (Trento), Foiano della Chiana (Arezzo);

Store Manager Atelier Eme – Foiano della Chiana (Arezzo), Padova, Ancona, Trapani, Reggio Calabria, Messina, Roma;

Sales Assistant Tezenis – Muggia (Trieste);

Store Manager Calzedonia – Avio (Trento), Milano, Incisa Val d’Arno (Firenze), Vallese Oppeano (Verona), Roma;

Store Manager Tezenis – Bologna, Roma;

Magazzinieri Intimissimi/Tezenis – Roma, Milano;

Sales Assistant Outlet – Cadriano (Bologna), Barberino di Mugello (Firenze), Segusino (Treviso), Bagnolo San Vito e Castel Goffredo (Mantova), Vallese di Oppeano (Verona), Serravalle Scrivia (Alessandria), Vicolungo (Novara), Castel Guelfo (Bologna), Incisa in Val d’Arno (Firenze);

Sarte Interne Ateleir Eme – Perugia, Foiano della Chiana (Arezzo), Lecce, Cosenza, Firenze Padova, Novara, Cadriano (Bologna), Pescara, Milano, Trapani, Reggio Calabria, Catania, Messina, Castel Goffredo (Mantova);

District Manager e Visual Merchandiser – varie sedi sul territorio nazionale.