Lavoro Catania: le posizioni aperte e i concorsi attivi

A proposito di “lavoro Catania”, si tratta di un’impresa difficile, specialmente se si desidera un impiego nel settore pubblico. Nonostante ciò, è possibile attualmente candidarsi a diverse diverse posizioni aperte nel privato, mentre sono attivi alcuni bandi di concorso pubblici su Catania e provincia.

Lavoro Catania: i concorsi attivi

Ricercatore presso Università di Catania

Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto una selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Per informazioni si fa rimando al sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess). Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce “Bandi, gare e concorsi”.

Ricercatore presso Consiglio per ricerca in agricoltura

Conferimento, per titoli ed esami, di un assegno di ricerca della durata di trentacinque mesi, per il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale. Requisiti:laurea in Scienze biologiche/Biotecnologie/Scienze Agrarie/Informatica o titolo equipollente; età non superiore ai 35 anni. Si procederà alla selezione tramite colloquio. a domanda va spedita per mezzo raccomandata al CREA – Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Acireale (CT), Corso Savoia, 190 – 95024 Acireale (CT) o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it).

Lavoro Catania: le posizioni aperte nel privato

Merchandiser settore libri

C2C – Close To Consumer, per importante azienda nel settore libri e riviste, seleziona merchandiser che avranno il ruolo di caricamento, applicazione di sconti e sistemazione prodotto a scaffale. L’attività si svolge all’interno di punti vendita della GDO della città e provincia di Catania nei mesi di marzo e aprile in base alla pianificazione dei punti vendita delle città di competenza. Si richiede: esperienza come merchandiser; preferibile possesso di scarpe antinfortunistiche; automunito: flessibilità oraria; disponibile ad attività itinerante. La candidatura può essere inviata visitando la sezione “lavoro Catania” di Linkedin.

Addetto al banco pasticceria

Pasticceria “Privitera” cerca addetto al banco pasticceria disponibile a turni, serio e con esperienza. L’annuncio è rivolto ad ambosessi, per colloqui andare in via Roma 193, Mascalucia.

Operaio fabbrica

Giteka, azienda operante nel settore alimentare, sta cercando candidati/e con esperienza. I candidati/e dovranno aver maturato un’esperienza lavorativa in fabbrica, si occuperanno di lavorare su macchine semplici, controllo qualità prodotto e imballaggio. Si richiede: esperienza di almeno tre anni in posizioni specifiche connesse al ruolo; disponibilità a lavorare sia su turni a ciclo continuo che con orario giornaliero; capacità di operare in autonomia. Le candidature, corredate di CV, possono essere inviate, allegando foto intera, a gitek.sele@libero.it.