Leroy Merlin assume in Sicilia: tutte le posizioni aperte

L'azienda specializzata in bricolage e fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo ha attivato numerose opportunità lavorative in tutta Italia. Ecco le posizioni aperte da Leroy Merlin in Sicilia.

Diverse opportunità lavorative in tutta Italia con Leroy Merlin, che ha aperto oltre 200 posizioni nella Penisola. Tra queste, alcune riguardano anche la Sicilia, nello specifico i punti vendita di Catania e Palermo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Assunzioni Leroy Merlin Catania

Per Catania posizione aperta come consulente di Interior Design. Tra i requisiti richiesti, Laurea in Architettura o Interior Design, un portafoglio clienti consolidato e flessibilità oraria. L’attività prevede di seguire i progetti dei clienti curandone, in stretta sinergia con le Squadre di Leroy Merlin, l’intero percorso: ascolto delle necessità e costruzione del proprio progetto, proposta di soluzioni customizzate, accompagnamento alla scelta completa dei prodotti, adatta alle sue esigenze e al suo stile.

Si può inviare la candidatura attraverso la sezione “Lavora con noi” presente sul sito di Leroy Merlin, cercando la posizione aperta specifica.

Assunzioni Leroy Merlin Palermo

Anche a Palermo ci sono diverse posizioni aperte. Nello specifico, i settori vendita interessati dalle assunzioni sono Palermo Forum e Palermo Mondello. Nel primo caso, posizioni aperte come hostess e steward, addetto alla Supply Chain e consigliere di vendita. Si tratta in tutti i casi di posizioni a tempo determinato e di un lavoro part-time.

Requisiti Hostess e Steward: l’azienda richiede diploma tecnico professionale e/o Laurea (preferibile); esperienza (almeno 3 anni) nel settore Retail o Gdo; Digital Culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici. Inoltre, richiesta una disponibilità di 7 giorni su 7 all’interno dello store, con un orario part-time.

Requisiti addetto alla Supply Chain: diploma tecnico professionale e/o Laurea (preferibile); esperienza (almeno 3 anni) nel settore Retail o Gdo in ambito logistico; Digital Culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici. Anche in questo caso, infine, richiesta la stessa disponibilità di 7 giorni su 7 con orario part-time.

Requisiti consigliere di vendita: come nei casi precedenti, Leroy Merlin richiede ai candidati il possesso di Diploma tecnico professionale e/o Laurea (preferibile); esperienza (almeno 3 anni) nel settore Retail o Gdo; Digital Culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici.

Per tutte le posizioni, si ricorda che è possibile conoscere ulteriori dettagli circa le competenze e le attività richieste specifiche sul sito dell’azienda, dove si potrà anche inoltrare la domanda di candidatura.