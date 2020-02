Cerco lavoro senza laurea: concorso per 50 assistenti parlamentari

Un'incredibile opportunità per lavorare presso la Camera dei Deputati in qualità di assistenti parlamentari, anche senza laurea. Ecco come candidarsi al concorso.

Bandito un concorso per la selezione di 50 assistenti parlamentari senza laurea presso la Camera dei Deputati. La domanda di ammissione al concorso indetto dalla Camera dei Deputati dovrà essere presentata esclusivamente online entro le ore 18,00 del 1 Marzo 2020.

Requisiti

Possono partecipare al concorso della Camera dei Deputati i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore a 35 anni;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

Prove

I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere quattro prove d’esame – tre scritte ed una orale:

La prova preliminare consiste nella risoluzione di 50 quesiti attitudinali (estratti da un archivio) a risposta multipla di cui: 40 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale); 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico). La prova è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa.

consiste nella risoluzione di 50 quesiti attitudinali (estratti da un archivio) a risposta multipla di cui: 40 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale); 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico). La prova è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Le tre prove scritte si articolano: nella risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, tre per ciascuna delle materie indicate (storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto parlamentare);

nella risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, vertenti sulle materie indicate: tre quesiti relativi alla materia Sicurezza nei luoghi di lavoro, due quesiti relativi alla materia Primo soccorso, due quesiti relativi alla materia Prevenzione incendi, due quesiti relativi a Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale;

risposta a un questionario composto da dieci quesiti a risposta multipla nella lingua inglese, volti all’accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, e dieci quesiti a risposta multipla nella medesima lingua inglese, volti all’accertamento della comprensione di un testo a carattere non specialistico.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime tre prove scritte i candidati hanno a disposizione 4 ore di tempo, per l’ultima dispongono di 90 minuti.

Infine, i candidati che hanno superato le prove scritte dovranno svolgere una prova orale: un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato.

La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.

Materie