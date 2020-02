Stasera in TV: “Chi vuol essere milionario” e “Alice in Wonderland”

La settimana di studio e lavoro è giunta a metà e il weekend sembra ancora lontano: quale miglior modo di rilassarsi se non passare la serata davanti la TV? Anche stasera la programmazione offre un intrattenimento interessante tra noti quiz a premi e film evergreen.

Chi vuol essere milionario [Canale 5, 21:20]: torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni;

Alice in Wonderland [Italia 1, 21:20]: Alice ha diciannove anni e le viene proposto un matrimonio di convenienza con un ragazzo benestante quanto ottuso. Alice non ricorda più le sue avventure nel Paese delle Meraviglie, ma ecco che di nuovo vede il coniglio e ripiomba nella tana magica;

Non c’è campo [Rai 1, 21:25]: ironica commedia di Federico Moccia con Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi. Un gruppo di liceali, in gita in un borgo sperduto, deve rinunciare a Internet per una settimana;

L’ultima parola – la vera storia di Dalton Trumbo [Iris, 21:00]: l’apice della paranoia generata dalla Guerra Fredda, Dalton Trumbo, uno dei più grandi sceneggiatori di Hollywood, finisce nella famigerata lista nera. Rifiutando di sacrificare i propri principi e di sottomettersi alle regole del sistema, combatterà affinchè i suoi diritti non vengano calpestati.