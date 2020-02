Coronavirus in Sicilia: tre carabinieri in quarantena ad Agrigento

Un carabiniere è rientrato da una delle zone a rischio contagio: insieme a due colleghi ha deciso di restare in isolamento.

Quarantena per tre carabinieri ad Agrigento. Uno dei tre uomini è rientrato in Sicilia dal Nord Italia, dopo una breve visita ad alcuni parenti residenti nel lodigiano. Dopo le misure di sicurezza varate in queste ore, l’uomo avrebbe deciso insieme a due colleghi, che aveva incontrato una volta rientrato, di restare in isolamento per quattordici giorni.

I tre rimarranno in caserma per tutto il tempo della quarantena e l’accesso sarà riservato solo al personale medico autorizzato. Le autorità di Agrigento, compreso il sindaco, hanno espresso apprezzamento per il comportamento e lo zelo dei tre carabinieri.