Stasera in TV: in onda “L’amica geniale” e “Shadowhunters”

Per prepararsi al meglio ad affrontare una nuova settimana, ecco i consigli su come passare una piacevole serata tra divano, coperte e film. La programmazione televisiva consigliata dalla redazione di LiveUnict, per stasera, lunedì 24 febbraio.

L’amica geniale 2 – Il tradimento [Rai 1 21.25]: destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andare vi. Ischia per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad ora sconosciute.

Shadowhunters – città di ossa [Italia 2 21.20]: Clara scopre di appartenere ad un gruppo di calciatori d’ombre, angeli guerrieri che da secoli lottano in segreto per salvare il mondo dalle forze del male. Scopre così l’altra faccia di New York, tra demoni, maghi, lupi mannari e altre creature.

Fast&Furious 6 [Italia 1 21.20]: dopo aver rovesciato l’impero di un boss a Rio, Dom e Brian girano il mondo impossibilitati come sono a tornare a casa. Dovranno rimettere su la vecchia squadra quando Hobbs chiederà a loro di tornare in azione contro una nuova minaccia.

Sapore di mare [Cine 34 21.10]: avventure e disavventure di un gruppo di ragazzi in vacanza in Versilia negli anni ‘60.

Il caso Thomas Crawford [Paramount Channel 21.10]: un ingegnere aeronautico scopre che la moglie lo tradisce con un poliziotto. Decide quindi di vendicarsi uccidendo la moglie con un piano perfetto.

Grande Fratello VIP 2020 [Canale 5 21.20]: Alfonso Signorini conduce l’appuntamento con la casa più famosa di Cinecittà giunto alla quinta edizione.