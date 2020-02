Stasera in tv: in onda “Passengers” e “Le Iene Show”

Niente è meglio di un bel film visto accoccolati sotto le coperte per rilassarsi a fine giornata: ecco la programmazione tv consigliata da LiveUnict per stasera, 25 febbraio 2020.

I nostri figli [Rai 1 – 21.25]: Elena, madre di tre figli, originaria di un piccolo paese in Sicilia, viene assassinata dall’ex marito. Il cugino di lei, Roberto, che negli anni si è costruito una vita a Senigallia, decide di prendere in affidamento i tre orfani, altrimenti destinati a una casa famiglia. Insieme con la moglie Anna si fa carico del mantenimento dei tre nipoti, che si aggiungono agli altri due figli della coppia. L’adattamento dei tre bambini alla nuova realtà è complesso e conflittuale. A causa della crisi economica e di alcuni passi falsi in ambito lavorativo, Roberto perde la sua attività. Il contraccolpo sul bilancio della famiglia è pesante. Roberto e la moglie si arrangiano per garantire ai cinque ragazzi il sostentamento…

Passengers [Rai 4 – 21.15]: Un veicolo spaziale con a bordo migliaia di persone in viaggio verso un pianeta distante che funge da colonia viene colpito da un malfunzionamento di una delle sue camere del sonno. Come risultato, Jim e Aurora si risvegliano con novant’anni d’anticipo rispetto al prestabilito. Mentre vivono la loro esistenza a bordo del veicolo, i due si innamorano e non sono capaci di negare l’attrazione che li lega fino a quando non scoprono che la navicella e’ in grave pericolo. Con la vita di oltre 5000 passeggeri in gioco, Jim e Aurora dovranno adoperarsi per salvare tutti.

Champions League – Napoli Vs Barcellona [Canale 5 – 21.00]: Andata Ottavi di Finale – In diretta dal San Paolo, la squadra di Rino Gattuso affronta il Barcellona di Leo Messi.

Le Iene Show [Italia 1 – 21.20]: Servizi di cronaca e attualita', inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Aspirante vedovo [Rai Movie – 21.10]: Alberto Nardi (Fabio De Luigi), imprenditore capace di collezionare solo fallimenti, ha fatto il colpo della sua vita sposando Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto), industriale del Nord tra le piu’ ricche e potenti in Italia. Stanca di un marito inconcludente e pieno di debiti, Susanna ha deciso di mollarlo ma il destino fa si’ che tutti la credano vittima di un incidente aereo e che Alberto si ritrovi improvvisamente a gestire l’impero finanziario di famiglia. Nel giro di 24 ore pero’ la realta’ si ribalta nuovamente: Susanna, che non e’ mai salita sull’aereo, torna a riprendere il suo posto di comando ma in Alberto matura l’idea di liberarsi della moglie…

Le cronache di Narnia -Il viaggio del veliero [Paramount Channel – 21.10]: Lucy ed Edmund si trovano a Cambridge quando si spalancano nuovamente le porte del regno di Narnia attraverso il quadro di un veliero che inonda la stanza trasferendo tutti (compreso il cugino Eustace) nel mare in tempesta. Insieme al principe Caspian dovranno seguire una stella blu e ritrovare sette lord scomparsi per poter sconfiggere le tenebre. L’incombere delle difficolta’ e l’incalzare delle tentazioni renderanno ancora una volta necessario l’intervento del gran leone Aslan…