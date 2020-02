Stasera in TV: “Amiche da morire” e i “Fantastici quattro”

Il weekend è alle porte e lo stress della settimana passata si allontana. Cosa fare in questi giorni di freddo serale se non rilassarsi davanti ad un bel film? Ecco, allora, che la nostra redazione fa per voi la selezione delle migliori pellicole in onda questa sera

Amiche da morire [Rai 3, 21:20]: Gilda (Claudia Gerini) si è da tempo trasferita in una piccola isoletta del sud e si guadagna da vivere facendo la prostituta in un contesto sospeso tra tradizioni retrograde e modernità. Durante un’estate, il suo destino si incrocia con quello di Olivia (Cristiana Capotondi) e Crocetta (Sabrina Impacciatore), due donne originarie del luogo, mogliettina felice la prima e bruttina porta sfortuna la seconda. Le tre sono costrette da circostanze fortuite a far fronte comune per mettersi in salvo ma il loro comportamento attira i sospetti di Nino Malachia (Vinicio Marchioni), brusco commissario di polizia convinto che stiano nascondendo qualcosa.

Renegates- comando d’assalto [Italia 1, 21:26]: In Bosnia, durante la guerra in Ex-Jugoslavia, nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali, come catturare generali che si sono macchiati di crimini di guerra. Le loro numerose doti sembrano però sprecate in una missione di pace e si sentono con le mani legate… finche’ non si imbattono in una vera sfida! Una cameriera del posto racconta a uno di loro, con cui ha una relazione, di una gran quantità di lingotti d’oro che sarebbe rimasta sommersa in una banca, nel bel mezzo di una cittadina sul fondo di un lago.

I fantastici 4 [Canale 20, 21:04]: Quattro giovani scienziati teletrasportati in un pericoloso universo alternativo, vedono alterarsi in modo sconvolgente la loro forma fisica. Le vite dei quattro saranno inequivocabilmente stravolte e il gruppo dovrà imparare a controllare le nuove abilità e soprattutto a lavorare insieme per salvare la Terra da un vecchio amico trasformatosi in un acerrimo nemico.

Giovane bella [Rai Movie, 21:10]: Il racconto della formazione di una diciassettenne francese – dalla comparsa del desiderio sessuale alla sua prima volta, dall’esplorazione dell’amore alla ricerca di un’ identità propria – si sviluppa attraverso il corso di quattro stagioni e quattro canzoni.

La guerra dei mondi [Canale nove, 21:35]: Dopo tanto tempo, il divorziato Ray Ferrier sta per passare un fine settimana con i figlioletti Robbie e Rachel. A un tratto, però, uno strano marchingegno emerge dal suolo e incenerisce tutto ciò che incontra: è l’inizio dell’attacco degli alieni alla Terra. Nel panico generale, Ray cerca di salvare i suoi bambini.