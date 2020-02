UNICT – Open Day al Dipartimento di Scienze politiche e sociali

Open Day per presentare ai futuri studenti dell'Unict i corsi e le offerte formative del Dipartimento di Scienze politiche e sociali.

Giovedì 20 febbraio, a partire dalle 9.00, si svolgerà l’open day dedicato alla presentazione dell’offerta didattica e degli sbocchi occupazionali e professionali dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania. La presentazione si svolgerà presso la Sala Conferenze, Polo didattico (via Gravina, 12).

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento prof. Giuseppe Vecchio. A seguire i test di accesso ai corsi di laurea triennali, la presentazione dell’offerta formativa: il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, il corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale e il corso di laurea in Storia, Politica e Relazioni Internazionali.

Dalle 11.15 le testimonianze degli studenti la presentazione dei servizi:

Mobilità internazionale

Stage e tirocini

Laboratori: informatico, linguistico , metodologico

Alle 12:00 avranno inizio brevi lezioni simulate in sequenza:

Area giuridica

Area sociologica

Area storico-politologica

Per concludere la giornata la visita guidata delle strutture didattiche del Dipartimento.

Per partecipare, le scuole dovranno collegarsi alla piattaforma dedicata sul sito dell’Unict e procedere alla registrazione e alla prenotazione dei propri studenti. I diplomati che intendono partecipare individualmente dovranno inviare una e-mail all’indirizzo cofori@unict.it (specificando nome, cognome e open day al quale si intende partecipare) e aspettare la conferma della prenotazione.