Stasera in TV: Champions League, Pechino Express e “Stolen”

Cosa c'è di meglio, a fine giornata, di rilassarsi davanti un buon programma alla TV, al caldo, comodi sul proprio divano? Ecco cosa andrà in onda stasera.

Pechino Express [Rai 2, ore 21:20]: il seguitissimo reality che vede 10 coppie avventurarsi, capitanate da Costantino Della Gherardesca, verso l’Oriente;

Champions League: Atletico Madrid vs Liverpool [Canale 5, ore 21:00]: gli ottavi di finale, in diretta dallo stadio Wanda Metropolitano, di Madrid;

Stolen [Rai 4, ore 21:20]: Nicolas Cage è il protagonista di una rocambolesca lotta contro il tempo. Will è appena uscito dal carcere, ma ha intenzione di lasciarsi il passato criminale e ricominciare una nuova vita assieme alla figlia. Quest’ultima viene rapita e tenuta in ostaggio da un vecchio complice di Will, al quale chiede dieci milioni di dollari per riavere sua figlia indietro. Comincia quindi una lotta contro il tempo, nella quale Will si potrà fidare solamente del suo istinto;

Tango&Cash [Mediaset, ore 21:04]: Sylvester Stallone e Kurt Russell sono due poliziotti che si fanno la guerra a chi arresta più criminali. Un giorno, però, entrambi finiscono in prigione;

La pupa e il secchione e viceversa [Italia 1, ore 21:25]: lo show che vede pupe, secchioni e viceversa vivere in una villa e cercare di andare d’accordo per superare le varie prove che gli vengono sottoposte, cercando di arrivare al premio finale;