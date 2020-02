Coronavirus, 5 siciliani in quarantena su una nave da crociera

Cinque i siciliani in quarantena e bloccati sulla Diamond Princess in Giappone, a causa del Coronavirus.

Ci sono anche cinque siciliani, tutti originari di Pozzallo (Rg), a bordo della nave da crociera Diamond Princess bloccata in quarantena al porto di Yokohama, in Giappone, per il Coronavirus. Si tratta di tre ufficiali di macchina che fanno parte dell’equipaggio e di due mogli che viaggiano assieme ai propri familiari. Tutti sono in buone condizioni di salute, come conferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che sta tenendo i contatti con i suoi concittadini.