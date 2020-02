Stasera in TV: “La signora dello zoo di Varsavia” e “Pechino Express”

Quattro proposte diverse, dalla redazione di LiveUnict, per scegliere cosa guardare stasera, martedì 11 febbraio, in TV. Non resta che preparare i popcorn e augurarvi buona visione!

Pechino Express [Rai 2, 21:20]: dieci coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

La signora della zoo di Varsavia [Canale 5, 21:21]: Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel ’39, però, l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista, e il bombardamento che la precede, distruggono lo zoo e uccidono molti animali.

Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio [Paramount Channel, 21:10]: in Inghilterra, durante la Seconda Guerra Mondiale, quattro fratelli scoprono nella casa di un vecchio professore, un armadio. Il mobile, sorprendentemente, è la porta verso un mondo incredibile, il regno di Narnia. In questo universo fantasmagorico in cui gli animali parlano, la malefica strega Bianca, Jadis ha lanciato un incantesimo che ha messo sotto il gelo l’intero reame. I fanciulli, sotto la coltre di neve, prendono in mano la situazione e insieme al leone Aslan guidano Narnia contro l’esercito del male.

American Gangster [Canale 20 Mediaset, 21:04]: nell’America degli anni ’70, la storia (vera, e piuttosto sensazionale) di Frank Lucas alias Superfly, il re del mercato dell’eroina, che costruì il suo impero facendo arrivare dall’Oriente la droga nascosta direttamente nelle bare dei militari americani morti in Vietnam; e di Richie Roberts, il detective dell’Fbi che gli diede la caccia, finendo per scoprire tutto il marcio che si celava anche nella polizia americana.