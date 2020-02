Ryanair, voli in offerta a 9,99 euro da e per Catania

Nuove offerte dalla compagnia irlandese Ryanair che propone voli in promozione verso tutta Europa e non solo ad un prezzo molto conveniente.

La compagnia aerea low-cost Ryanair rilancia una serie di voli in promozione per volare da febbraio fino ad aprile 2020. Si potrà partire da diversi aeroporti italiani per raggiungere le mete più disparate, in Europa e non solo.

Un’opportunità da non lasciarsi scappare per organizzare un viaggio per svago o per lavoro. È possibile acquistare dei voli in promozione anche da e per Catania, a partire da 9,99 € fino ad un massimo di 50,08€.

Dall’Aeroporto Fontanarossa di Catania si potranno raggiungere alcune città italiane, come Cagliari, Milano Malpensa, Pisa, Venezia e Perugia con soli 9,99 €. Si potrà volare nelle città di Atene, Malta, Berlino, Eindhoven, Marrakech e Vienna allo stesso prezzo promozionale, a partire da 9,99€.

Offerte straccianti anche per altre mete raggiungibili da Catania: Trieste (12,99 €), Bologna, Marsiglia e Milano Bergamo (13,99 €), Siviglia (16,99 €), Torino (16,49 €), Madrid e Roma (18,99 €), Cracovia (28,80 €), Vilnius (34,07 €), Bratislava (50,08 €).