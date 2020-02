UNICT – Tasse universitarie, pagamento seconda rata in scadenza

Il 10 febbraio è l'ultimo giorno utile per il pagamento del contributo annuo complessivo. Ecco cosa bisogna sapere per evitare di pagare la mora.

Oggi, 10 febbraio 2020, è l’ultimo giorno utile per pagare la seconda rata del contributo annuo complessivo. Chiunque non avesse effettuato il pagamento entro la data odierna, avrà tempo per mettersi in regola fino al 22 febbraio, con una mora del 5%. Chi effettua il pagamento dal 23 febbraio al 10 marzo 2020, invece, dovrà aggiungere una mora del 10%.

La mora per i pagamenti effettuati dopo il 10 marzo sarà del 15%. Eventuali scadenze che dovessero coincidere con giorni festivi o non lavorativi si intendono prorogate al primo giorno feriale utile.

È possibile effettuare il pagamento on-line, selezionando uno o più gruppi debito tra quelli elencati e cliccando sul tasto “Paga ora”: è possibile pagare più debiti con un’unica operazione, tale modalità è denominata “Carrello”; oppure tramite avviso di pagamento, scaricabile in formato PDF dopo aver selezionato il gruppo debito, utilizzando il tasto “Avviso di pagamento (Bollettino)”.