CALCIO CATANIA – Dove guardare la partita contro la Cavese

Calcio Catania: dove guardare la partita con la Cavese. Per i rossazzurri una trasferta con una squadra di pari livello, la squadra cerca il riscatto dopo le ultime due brutte sconfitte.

Il Calcio Catania si prepara all’ennesima trasferta impegnativa di questa stagione. I rossazzurri scenderanno in campo domani contro la Cavese, con l’obiettivo di interrompere la serie di due sconfitte consecutive e tenere lontano la formazione avversaria dall’ottava piazza.

Il match si disputerà su due squadre che sulla carta sono di pari livello e si scambiano solo un punto in classifica. Diverso, tuttavia, lo stato di forma e i punti accumulati nelle ultime giornate, con la Cavese che viene da una vittoria e un pareggio. Il Catania affronterà la sfida con l’atteso rinforzo in attacco in campo, lo svincolato Leo Beleck. In questo modo, i rossazzurri disporranno finalmente di una punta di ruolo che potrà far rifiatare i titolari.

Per i tifosi interessati ad assistere alla partita, l’unica opzione sarà la diretta streaming trasmessa da Eleven Sports, a meno che non si tratti dei fedelissimi disposti a seguire il Calcio Catania anche per la trasferta, in programma domani alle ore 17:30.