Sant’Agata 2020: il suggestivo momento della preghiera dei devoti [VIDEO]

Uno dei momenti più intimi e toccanti della festa raccontato in un video: i devoti intonano canti e poesie in onore della Patrona della città etnea.

La Festa di Sant’Agata si è conclusa ieri mattina con il rientro del busto in cattedrale, dopo la suggestiva salita di Sangiuliano e il canto delle benedettine. Si è trattato, come ogni anno, di tre giorni intensi e pieni di devozione: i momenti toccanti della festa sono stati moltissimi, e uno di questi è stato quello della preghiera dei devoti.

È accaduto in via Caronda, davanti all’Istituto Maria Ausiliatrice. I devoti si sono inginocchiati e, con i volti illuminati dalla luce dei ceri e rigati da lacrime di commozione, hanno intonato cori e poesie in onore della Santa Patrona. Sicuramente uno dei momenti più forti e toccanti dell’intera festa.