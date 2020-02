Catania, incontri su Foibe ed esodo nella giornata del ricordo

Un evento organizzato dal Comune per ricordare le vittime delle Foibe e dell'esodo istriano, per onorarne la memoria nella giornata del ricordo istituita dal Governo anni fa.

“Foibe ed esodo istriano, giuliano e dalmata” è il titolo dell’incontro che si svolgerà lunedi 10 febbraio alle ore 17 nel Palazzo della Cultura alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alla Cultura Barbara Mirabella.

L’incontro, moderato da Paolo Di Caro, responsabile della direzione Cultura, è stato organizzato dal Comune di Catania in collaborazione con il Comitato 10 Febbraio. Interverranno lo storico Tino Vittorio, il docente universitario Aldo Nicosia, l’avvocato Enzo Trantino e Luigi Provini del Comitato 10 febbraio. Letture curate dalla Fita e dal Comitato 10 febbraio.

Tante le iniziative in Sicilia in ricordo delle vittime delle Foibe, come ci ha tenuto a precisare il Presidente della Regione Nello Musumeci con una dichiarazione sugli eventi commemorativi che si terranno in diverse città siciliane.