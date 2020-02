Stasera in TV: Sanremo e Poltergeist 2015

Eccoci arrivati ad un gelido giovedì invernale: la voglia di uscire è ben poca. Come rilassarsi al meglio, se non godendosi una comoda e calda serata sul divano, guardando la TV? Ecco la programmazione di stasera.

Sanremo [Rai 1, ore 20.45]: si svolge, in diretta dal Teatro Ariston, la terza delle cinque serate di Sanremo. Questa sera i 24 big si esibiranno in duetto con degli artisti ospiti, creando una cover di alcuni dei pezzi italiani più famosi di sempre. Non mancheranno i super ospiti: saranno presenti infatti Roberto Begnini, Lewis Capaldi, Mika, la modella Georgina Rodriguez, la conduttrice Alketa Vejsiu, e ovviamente l’immancabile Tiziano Ferro, ospite d’onore per tutte e cinque le serate;

Poltergeist [Rai 2, ore 21.20]: remake del grande classico horror del 1982. Una famiglia si trasferisce in una casa, comprata stranamente ad un prezzo molto basso. I nuovi proprietari non se ne curano, finché non cominciano le prime stranezze: una camera piena di pupazzi di clown abbandonati, la bambina più piccola, Madison, che parla con il televisore. Gli eventi andranno a peggiorare, finché la famiglia non verrà attaccata dalle oscure presenze della casa, mentre Madison verrà rapita dai poltergeist nella sua stanza;

Il figlio della Pantera Rosa [Rai 3, ore 21.20]: Roberto Benigni interpreta l’ispettore Dreyfus. Dovrà risolvere il caso del rapimento della principessa Yasmin di Lugash;

Sconnessi [Canale 5, ore 21.21]: una famiglia entra in crisi quando si ritrova ad alloggiare in una baita sprovvista di un qualsiasi collegamento internet;

Scappa – Get Out [Italia 1, ore 21.20]: il giovane Chris, afro-americano, si fidanza con Rose, di una famiglia bianca. Portato a far la loro conoscenza dalla fidanzata, Chris nota un atteggiamento che da gentile diventa sempre più inquietante. Un’orribile verità lo attende;

Poliziotto in prova [Mediaset, ore 21.04]: un maestro di una scuola elementare si fidanza con la sorella di un poliziotto; si ritroverà a cercare di sopravvivere ad un giorno di convivenza forzata con quest’ultimo, che tenterà in ogni modo di farlo scappare piuttosto che sposare la sorella.