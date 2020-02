Stasera in TV: in onda la prima serata di Sanremo

Una nuova programmazione TV che troverà un punto fisso - anche nei giorni seguenti - nel 70° festival della musica italiana di Sanremo. Ecco cosa consiglia la redazione di LiveUnict per stasera, martedì 4 febbraio.

70° Festival di Sanremo [Rai 1, 20.30]: in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, ritorna il festival della musica italiana nella sua 70esima edizione, condotta da Amadeus, che dovrà raccogliere l’eredità della conduzione di Baglioni. Le cinque serate vedranno l’esibizione dei 24 artisti in gara.

Big Hero 6 [Rai 2, 21.20]: film d’animazione targata Disney. Hiro Hamada, brillante prodigio della robotica, si ritrova preso nella morsa di una trama criminale tesa a distruggere la frenetica e altamente tecnologica città di San Fransokyo. Con l’aiuto del robot sua guardia del corpo di nome Baymax, Hiro unisce le sue forze con quelle di un riluttante team di neo-combattenti del crimine per salvare la città.

Son of a gun [Rai 4, 21.20]: Ewan McGregor in un dramma di Julius Avery. Arrestato per un reato minore, il diciannovenne JR si scontra rapidamente con la dura vita carceraria e accetta la protezione offertagli da Brendan Lynch, il nemico pubblico numero uno australiano. Poiché la protezione ha un prezzo, una volta tornato a piede libero JR è chiamato a restituire il suo debito, aiutando Lynch a ritrovare la sua libertà con un’audace fuga. Come ricompensa, potrà prendere parte a una serie di rapine milionarie che porteranno JR in rotta di collisione con il suo ex mentore non appena le cose inizieranno ad andare male.

Ma che bella sorpresa [Canale 5, 21.20]: Alessandro Genovesi dirige Claudio Bisio, Frank Matano e Valentina Lodovini in una commedia. Guido, professore milanese di letteratura al liceo, è un romantico sognatore che vede la propria esistenza frantumarsi il giorno che la sua compagna decide di lasciarlo per un altro uomo. Guido entra in crisi, ma a confortarlo c’è il suo migliore amico Paolo, un suo ex svogliato studente, ora insegnante di educazione fisica. Paolo farà di tutto per aiutarlo, arrivando anche a convocare a Napoli i genitori di Guido. Poi, l’incontro con Silvia, una nuova vicina di casa, fa tornare finalmente il sorriso sul volto di Guido: lei è bellissima e sembra essere la donna perfetta.

Sin City – Una donna per cui uccidere [20 Mediaset, 21.00]: capitolo prequel ispirato alla graphic novel di Frank Miller, dove le vite di sei personaggi si intrecciano al Kadie’s Bar. Cast stellare composto da Josh Brolin, Eva Green, Alexa Vega, Jamie Chung, Jessica Alba, Mickey Rourke, Rosario Dawson, Jaime King, Christopher Meloni e Joseph Gordon-Levitt.