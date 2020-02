Stasera in TV: “The Kingdom 2007” e “Oliver Twist”

Ecco le migliori opzioni per passare una tranquilla serata in compagnia della tv. Buona visione!

Criminal 2016 [Rai 4, 21:20]: Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds in un thriller incentrato su uno scioccante esperimento. La memoria di un agente della Cia, in possesso di informazioni top secret, viene trasferita nella mente di un detenuto che dovrà usarle per sventare un attacco terroristico.

A Quiet Place – Un posto tranquillo [Italia 1, 21:21]: John Krasinski dirige e interpreta l’horror rivelazione del 2018 con Emily Blunt. Una famiglia è costretta a vivere senza fare rumore per salvarsi dai mostri che hanno invaso la Terra.

The Kingdom 2007 [Mediaset 20, 21:04]: Una squadra FBI dell’anti-crimine viene spedita in Arabia Saudita con lo scopo di investigare sulle cause di un attentato che ha ucciso numerosi civili americani. Trovare i responsabili del massacro si rivelerà molto più difficile del previsto. I quattro agenti hanno, infatti, solo cinque giorni a disposizione per le indagini…

Oliver Twist [Iris, 21:00]: Sfuggito dall’istituto di giovani orfani, Oliver Twist (Barney Clark) si unisce ad un gruppetto di ladruncoli di strada. Ma al primo colpo viene arrestato dalla polizia; quella che potrebbe sembrare una tragedia per il ragazzo si dimostrerà, però, una svolta felice visto che, una volta scagionato dalla testimonianza del libraio, viene accolto dal signor Brownlow (Edward Hardwicke) nella sua lussuosa casa. Ma i guai per il piccolo Oliver non sono ancora finiti…

One Piece – Capitano Orangutan [Italia 2, 21:20]: Nami raccoglie Rubber e Zoro, ormai malconci, ed esce dalla locanda tra le risatine generali dei pirati di Bellamy. Per strada il trio si imbatte in un gigantesco pirata che si complimenta con loro per non aver reagito alle provocazioni di bellamy e che afferma che l’isola nel cielo esiste per davvero e che l’epoca dei pirati sognatori non finirà mai. Il pirata non si presenta ma si tratta di Barbanera e forse Zoro e Rubber lo hanno intuito. Intanto sulla Going Merry, Usopp e chopper si danno da fare per le necessarie riparazioni. Tutti si ritrovano sulla nave e Nico Robin informa i suoi compagni di aver recuperato una mappa dell’isola su cui è segnato il luogo dove abita Montblanc Cricket, un uomo che è stato cacciato da Mock Town per via dei suoi sogni. Secondo Robin, è l’uomo giusto a cui chiedere informazioni sull’isola nel cielo. La ciurma prende il mare per raggiungere la parte orientale dell’isola ma vengono intercettati dal Capitan Orangutan e dalla sua…