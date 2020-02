Festa di Sant’Agata 2020, oggi il giro esterno: strade e piazze interessate

La processione ha avuto inizio stamattina, martedì 4 febbraio. Di seguito le strade e le piazze interessate dal giro esterno.

Partenza da piazza Duomo e proseguimento per via Cardinale Dusmet, via Calì, via Vittorio Emanuele II, piazza dei Martiri, via VI Aprile, piazza Papa Giovanni XXIII (stazione), viale della Libertà, piazza Iolanda, via Umberto, via Grotte Bianche, piazza Carlo Alberto, via San Gaetano alla Grotta, piazza Stesicoro, via Cappuccini, piazza San Domenico, via Santa Maddalena, via Plebiscito (nord), via Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento, via Aurora, via Palermo, piazza Palestro, via Garibaldi, via Plebiscito (sud), via Cristoforo Colombo, via Cardinale Dusmet, piazza Duomo.

I momenti più attesi: la Salita dei Cappuccini da piazza Stesicoro, i Vespri nella chiesa di Sant’Agata La Vetere (ex cattedrale catanese), lo spettacolo pirotecnico di piazza Palestro e la discesa alla Marina (‘a calata da Marina).