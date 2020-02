“Le vie di Sant’Agata”: Catania diventa una galleria d’arte a cielo aperto [FOTO]

Catania si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto: 16 artisti siciliani rendono omaggio a Sant'Agata.

A Catania è stata realizzata una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Si tratta de “Le vie di Sant’Agata”, che mette in mostra diversi arazzi e icone dedicate alla Santa, in via S. Barbara. Gli arazzi in mostra sono stati realizzati da 16 artisti siciliani, che hanno voluto rendere omaggio a Sant’Agata.

La via verrà inaugurata il 2 febbraio alle 18.00. Invece il 9 febbraio queste opere potranno essere acquistate con una pubblica asta, a partire dalle 11.00, sempre in via Santa Barbara: il ricavato servirà a finanziare la riqualificazione di Porta Garibaldi.

Le opere sono state realizzate da: Gabriella Accardo, Amennula, Giuliano Cardella, Enrica Carnazza, Daniele Censabella, Crizzo, Alessandro Famà, Giuseppe Lisciotto in collaborazione con Ester Rizzelli, Ljubiza Mezzatesta, Ramona Mirabella, Fulvia Morganti, Carla Siracusano, Giuseppe Stissi, Sonja Streck, Margheri Teddi, Antonella Verzera. Direzione artistica di Vincenzo La Mendola.

Vi riproponiamo le immagini della via realizzate dal fotografo Salvo Puccio.