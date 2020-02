Sant’Agata 2020, le candelore in giro oggi: gli orari e i percorsi

La festa più attesa dai catanesi si avvicina e si risvegliano le antiche tradizioni. Di seguito i percorsi e gli orari sui cerei che percorreranno le vie del capoluogo etneo oggi.

La festa di Sant’Agata è sempre più vicina. La cittadinanza si prepara e nell’attesa dell’importante evento devozionale vi aggiorniamo sulle candelore in giro oggi, venerdì 31 gennaio.

Cereo Fiorai: i festeggiamenti inizieranno alle 10:00 presso via Garibaldi 44 e proseguiranno nel primo pomeriggio, alle 14:00 in via Conte Torino dove rimarrà fino alle 18:00 e renderà omaggio ai commercianti. Sosterà, in via Dusmet.

Cereo Pescivendoli: alle 8:30 si dirigerà in via Umberto e piazza Carlo Alberto, per fermarsi in Corso Sicilia in tarda mattinata. Alle 18:00 percorrerà la via Etnea fino a Piazza duomo, per spostarsi poi verso il Porto dove si fermerà.

Cereo Ortofrutticolo: inizierà il suo giro alle 5:30 da Strada passo del Fico e i festeggiamenti continueranno fino alle 17:30 con varie attrazioni tra cui gruppi musicali, animazione per bambini, giostrine e la presenza di ospiti d’onore quali Giuseppe Castigliana, Nino Marchi e Rachele. Alle 20:30 il tutto si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.

Cereo Villaggio Sant’Agata: alle 8:00 la candelora festeggerà presso le scuole e il Palazzo Comunale presso Villa Bellini a Sant’Agata li Battiati alla presenza delle scolaresche e delle autorità civili e religiose. Alle 18:00 il cereo si sposterà in largo Barriera due obelischi, per poi recarsi presso via Mazzini dove sosterà.

Cereo Mastri Artigiani: sarà presente in via Playa 75, per poi spostarsi in via Castello Ursino 66, dove sosterà.