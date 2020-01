Ex centro commerciale Vulcania rinasce, Pogliese: “Segnale di risveglio per la città”

Oltre alla manutenzione ordinaria il Comune, con i proventi della tassa di soggiorno, garantirà interventi di ripristino e di messa in sicurezza.

“Un simbolo del degrado come era diventato negli ultimi quindici anni il centro commerciale Vulcania, sta per tornare a nuova vita grazie alla lungimiranza di alcuni imprenditori e alla collaborazione del Comune che peraltro ha sempre mantenuto gli uffici circoscrizionali in quella struttura. Una riqualificazione complessiva di grande significato, un’opportunità simbolo di rinascita per una zona importante di Catania che deve ritrovare in questi luoghi il punto di riferimento aggregativo, ma anche un segnale di risveglio per l’intera città”.

Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese, che con l’assessore al decentramento Alessandro Porto, il presidente della circoscrizione Paolo Ferrara, ha verificato lo stato di avanzamento delle iniziative private per rilanciare, in collaborazione con il Comune, l’ex centro commerciale Vulcania, con nuove strutture funzionali e una riqualificazione complessiva dello stabile, che quando fu realizzato, quarantanni addietro, rappresentava un’avanguardia per le strutture delle attività commerciali in ambito nazionale.

Agli imprenditori del settore sportivo che stanno eseguendo importanti di ristrutturazione dei locali acquistati in un’asta pubblica in una parte significativa del grande stabile, nel corso delle ultime settimane si sono aggiunti altri privati che stanno anch’essi riqualificando gli spazi da utilizzare per attività produttive in altre botteghe.

Il sindaco, presente anche un piccolo gruppo di residenti, si è pubblicamente impegnato a riqualificare gli spazi di pertinenza comunale con attività di manutenzione in stretta sinergia alle segnalazioni dei privati, al fine di rendere omogenea l’accoglienza degli accessi allo stabile e rendere sempre più accogliente la struttura che negli anni era diventata anche pericolosa: “Oltre alla manutenzione ordinaria – ha spiegato Pogliese – il Comune, con i proventi della tassa di soggiorno, garantirà interventi di ripristino e di messa in sicurezza. Lo faremo in sinergia con gli imprenditori, che ringrazio ancora per la scommessa che stanno facendo, allo scopo di ridare vita a un ex centro commerciale che stava diventando un incubo per i residenti per la scarsa sicurezza e i pericoli creati, perché diventato ritrovo per senzatetto e tossicodipendenti, soprattutto nelle ore serali”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del III Municipio Paolo Ferrara: “Un’ occasione per tutta la zona per rilanciarsi, un’azione che vogliamo sostenere in ogni modo e per questo ringrazio il sindaco Pogliese che ha assunto impegni di collaborazione coi privati”.