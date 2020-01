Netflix: tutte le nuove serie e i film in arrivo a febbraio

Netflix, il noto sito di streaming, ha reso noto in titoli dei nuovi film e le nuove serie tv che a partire da febbraio saranno presenti nel proprio catalogo.

Serie che va, serie che viene. Dopo le numerose cancellazioni di telefilm contenuti nel catalogo di Netflix e adesso non più disponibili, il noto sito di streaming ha reso note tutte le nuove serie tv e i film che a partire da febbraio saranno fruibili. Alcune saranno inserite su Netflix per la prima volta, mentre altre saranno le nuove stagioni di telefilm già in catalogo. Scopriamo insieme, quindi, tutte le nuove serie e i film in arrivo su Netflix a febbraio.