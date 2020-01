Incidente mortale sulla Catania-Messina: rallentamenti al traffico

Il tragico incidente è costato la vita a un motociclista. Cause in corso di accertamento.

Incidente mortale sull’A18, diramazione Catania, dove il traffico risulta rallentato a causa dell’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Per cause in corso di accertamento, ma che sembrerebbero autonome, un motociclista avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, schiantandosi contro le barriere all’interno della galleria che stava attraversando. L’incidente è avvenuto tra San Gregorio e Canalicchio.

Non c’è stato nulla da fare per il conducente. Cause ed esatta dinamica dello scontro verranno ricostruite dalle apposite indagini. Sul posto si trovano, oltre a forze dell’ordine, vigili del fuoco e soccorritori, anche il personale di Anas, per il ripristino della normale circolazione nel minor intervallo di tempo possibile.