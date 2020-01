Vandalizzata un’altra sede Scout: danneggiata quella di Belpasso [FOTO]

Continuano gli attacchi alle sede degli scout in Sicilia: questa volta nel mirino è finita quella utilizzata dal gruppo Agesci II di Belpasso.

Ancora un attacco a una sede degli scout in Sicilia. Questa volta è toccato alla sede utilizzata dal gruppo Agesci II di Belpasso, in contrada Rinazzi, non molto lontano da Piano Bottara.

La vicenda è stata commenta anche da Daniele Motta, sindaco di Belpasso: “Sono rammaricato per quanto si stia verificando ai danni delle diverse sedi scout siciliane. Dopo gli attacchi vandalici nelle sedi scout di Marsala, Mineo, Ramacca, anche la sede di Belpasso ha subito un’azione da parti di ignoti. Non sono state rinvenute scritte denigratorie nei confronti del locale gruppo, ma la struttura è stata danneggiata ed è stato rubato diverso materiale in ferro. E’ una coincidenza curiosa che ci addolora. Saranno le autorità preposte a fare luce su quanto accaduto. Condanniamo il vile gesto anche solo se fosse stato fatto al solo scopo di rubare il materiale in ferro presente all’interno. Insieme alla mia squadra amministrativa esprimiamo la vicinanza e gratitudine al Gruppo Agesci Belpasso II e a tutti i gruppi scout siciliani ricordando a tutti il loro costante impegno nel portare avanti le diverse attività di volontariato volte ad educare i bambini, i ragazzi ed i giovani al rispetto del prossimo, della natura e del patrimonio comune. Uno dei motti degli scout è quello di lasciare i luoghi più puliti di come si trovano e questi episodi ai danni delle loro sedi addolorano”.

Non si tratta del primo attacco in Sicilia: qualche giorno fa anche la sede degli scout dell’Agesci, in un bene confiscato alla mafia, a Ramacca, in provincia di Catania, è stata vandalizzata; erano state asportate e scardinate le porte interne, le finestre, tutti gli impianti elettrici e gli interruttori. Ancora prima era toccato a Marsala e Mineo, dove altre sedi erano finite nel mirino di vandali.