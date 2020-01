L’Etna protagonista in tv con “Meraviglie”: arriva la puntata con Alberto Angela

Immancabile l'appuntamento di domani sera col programma tv "Meraviglie": Alberto Angela dedicherà una parte delle puntata all'Etna.

Catania ritorna a essere protagonista del programma tv “Meraviglie – La penisola dei tesori” con Alberto Angela. La prossima puntata, che andrà in onda sabato 25 gennaio, racconterà la storia dell’Etna, il Vulcano attivo più alto d’Europa. Quella programmata per domani sarà l’ultima puntata del noto programma: per l’occasione Alberto Angela visiterà anche il Quirinale, la casa degli italiani; i graffiti della Val Camonica, la Lanterna e Palazzo Doria di Genova.

Ricordiamo che anche durante la scorsa puntata, ondata in onda il 18 gennaio, il conduttore ha raccontato le bellezze di Catania: i protagonisti, in particolar modo, sono stati il Monastero dei Benedettini e Palazzo Biscari. Nel caso in cui ve la foste persi, è possibile rivedere la puntata cliccando al seguente link: “Alberto Angela racconta le Meraviglie di Catania: il video della puntata”.