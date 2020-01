James Cosmo del “Trono di Spade” arriva a Catania: si gira un nuovo film

Arriva nel capoluogo etneo l'attore interprete di Jeor Mormont per le riprese di un film con una regia tutta italiana.

Il famoso attore James Cosmo, che ha fatto parte del cast di serie tv molto famose come “Il Trono di spade” e “Trainspotting”, è arrivato a Catania qualche ora fa per partecipare alle riprese di “Breath”, film drammatico con la regia di Giorgio Marzagalli. Il regista catanese, chiamato in arte John Real, è molto affermato in quanto ha vinto un Golden Globe a soli 21 anni dopo essersi formato presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna e la UCLA di Los Angeles. Il suo ultimo film, girato in questi giorni a Catania con la partecipazione dell’attore interprete di Jeor Mormont nel Trono di Spade, uscirà in Italia a breve con la distribuzione di Cecchi Gori Entertainment.