Stasera in TV: in onda “Johnny Stecchino” e “Che bella giornata”

Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare in TV stasera, giovedì 23 gennaio.

Che bella giornata [Canale 5, 21:21]: Checco, security di una discoteca della Brianza, sogna di fare il carabiniere ma viene respinto al colloquio. Grazie alla raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce Farah, una ragazza araba che si finge studentessa di architettura per avvicinare la Madonnina, ai piedi della quale medita in realta’ di depositare una bomba per vendicare l’uccisione della sua famiglia.

Justice League [Italia 1, 21:20]: dall’universo DC Comics. Dopo la morte di Superman, Batman, B. Affleck, unisce altri 4 supereroi per difendere l’umanità da un’antica minaccia.

Johnny Stecchino [Cine 34, 21:20]: Dante è un tipo particolarmente ingenuo, spontaneo, e ha per amico Lillo, un ragazzo portatore di Handicap. Conosce Maria e immediatamente se ne innamora. Ma purtroppo Dante non immagina neppure lontanamente a cosa lo porterà questa storia d’amore. La donna infatti lo invita a Palermo e lo ospita in una lussuosissima villa, dove gli presenta un presunto “zio”, un personaggio un po’ ambiguo: si tratta difatti dell’avvocato del pericolosissimo Johnny Stecchino, temuto boss mafioso che, guarda caso, è anche il marito di Maria. Dante è il sosia perfetto del terribile Johnny, tanto uguale da poter servire a quest’ultimo come sosia.

Corda Tesa [Iris, 20:59]: la città di New Orleans è scolvolta per una serie di agghiaccianti delitti, di cui sono, in principio, vittime donne, legate ad ambienti torbidi o particolari. Tocca a Wess Block, un investigatore della Squadra Omicidi, occuparsi delle indagini.