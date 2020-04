Stasera in TV: in onda l’ultimo capitolo della saga Harry Potter e “Sole a catinelle”

Ecco i consigli di LiveUnict per trascorrere una piacevole serata "film&coperte" e non sentire, almeno per qualche oretta, lo stress da quarantena. In onda, tra gli altri, l'ultimo capitolo della saga di Harry Potter e una delle commedie più amate di Checco Zalone.

Ricchi di fantasia [Rai 1, ore 21:25]: Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono a manti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto sembra poter cambiare quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui.

Hanna [Rai 4, ore 21:20]: Hanna è un’adolescente cresciuta nella Finlandia selvaggia con il padre, ex agente della Cia. L’addestramento paterno ne ha fatto un soldato di primo livello, tanto che Hanna diventerà ben presto l’obiettivo di un agente governativo senza scrupoli.

Sole a catinelle [Canale 5, ore 21:20]: Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio Nicolò di portarlo in vacanza qualora venga promosso a scuola con una pagella perfetta. Poiche’ Nicolò si impegna con tutto se stesso per essere promosso a pieni voti ma i soldi in famiglia sono pochi, Checco decide di mantenere a modo suo la promessa fatta. Partendo con la speranza di vendere qualche aspirapolvere ai parenti in Molise, padre e figlio si ritrovano a casa di Zoe, una ragazza ricca e madre di un bambino della stessa eta’ di Nicolo’. Entreranno cosi’ in un mondo fatto di feste esclusive, barche lussuose e serate “in”, che Checco provvedera’ a stravolgere con la sua simpatia e spregiudicatezza.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 [Italia 1, ore 21:20]: Dopo aver recuperato la Coppa di Tassorosso da un Horcrux nascosto all’interno delle segrete della banca degli studenti di Gringott, Harry, Hermione e Ron sono pronti a ritornare sul dorso di un drago alla scuola di Hogwarts. Qui, dovranno distruggere gli Horcrux rimasti prima di dar vita all’epico scontro finale con Voldemort, in cui saranno coinvolti tutti gli studenti e le forze dell’Ordine della Fenice.

Red [20 Mediaset, ore 21:05]: Frank Moses, ex agente segreto della CIA, vive una vita tranquilla e appartata con la compagna Sarah. Poi, l’arrivo di un commando armato deciso a ucciderlo, lo costringe a riunire la sua vecchia squadra nel disperato tentativo di sopravvivere.