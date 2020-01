Metei Catania, le previsioni in tutta la provincia etnea

Metei Catania: ecco tutte le previsioni previste per i diversi comuni e paesi compresi nella provincia etnea, dalla città alla montagna.

Metei Catania: le previsioni meteorologiche possono variare non soltanto a seconda degli esperti e degli strumenti utilizzati, ma anche a seconda della latitudine. Nella provincia etnea, anche spostandosi di appena 20 km ad esempio si può assistere a previsioni meteo differenti. In particolare, tali variazioni avvengono tra le città in pianura e i comuni situati in montagna o alle pendici dell’Etna. Vediamo allora gli ultimi aggiornamenti dei diversi “metei” di Catania.

A Catania centro, il meteo prevede importanti schiarite. Il cielo nuvolo degli scorsi giorni ha infatti da oggi, giovedì 23 gennaio lasciato spazio al sole. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3350m. Nell’hinterland catanese una maggiore nuvolosità persiste invece nelle zone alle pendici dell’Etna ancora per oggi.

Meteo weekend

Da domani e così anche per sabato, i “metei” di Catania segnano le stesse previsioni ovunque. Vale a dire ci sarà un ritorno diffuso delle nubi, con una discreta probabilità di pioggia nelle aree montane. Tuttavia, le temperature non sembrano destinate a scendere. Invece la domenica, mentre nella città di Catania tornerà a splendere il sole e le temperature massime segneranno un lieve aumento fino ai 19-20 gradi, a Pedara ad esempio così come in altri paesi etnei si prevede qualche piovasco sparso.

Meteo prossima settimana

Per quanto riguarda la settimana successiva, ovvero l’ultima settimana di gennaio, le previsioni meteorologiche dell’intero territorio etneo sembrano indicare le stesse condizioni. Nello specifico, prossima settimana dovremmo assistere già da lunedì 27 al ritorno del sole. Netti miglioramenti sono previsti così ovunque. Le temperature massime toccheranno ancora fino ai 20 gradi, ben oltre le medie stagionali. il bel tempo può però non facilitare la stagione sciistica di Piano Provenzana sull’Etna, in apertura dal 24 gennaio. Un clima tanto mite infatti non si addice alla permanenza della neve sugli impianti sciistici del territorio.