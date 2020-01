Lavoro Catania e provincia: tutte le offerte attive

Cerco lavoro Catania e provincia: nuove offerte e posizioni aperte ancora disponibili. Tutti gli aggiornamenti e le info utili.

Lavoro Catania e dintorni: ogni giorno sono centinaia le persone che cercano un impiego nel territorio etneo. Le offerte disponibili non bastano per tutti e talvolta le posizioni aperte sono difficili da ricoprire. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle maggiori posizioni di lavoro disponibili a Catania e dintorni.

Account Executive – Booking

Il noto sito di prenotazione di hotel, bed and breakfast, noleggi auto, taxi e perfino voli, cerca personale a Catania. La figura ricercata è quella dell’Account Executive, ossia colui che si occupa delle informazioni da dare ai clienti tramite la comunicazione per telefono o tramite messaggistica interna. Il suo compito è quello di essere sempre informato sulle offerte in modo da proporle in maniera precisa presentando al cliente le alternative più vantaggiose. Inoltre, l’Account Executive deve identificare nuovi potenziali partner dell’azienda con cui intrattenere rapporti e supportare l’organizzazione di eventi, come workshop e webinar, per i partner.

I requisiti richiesti per il lavoro sono:abilità comunicative forti e coinvolgenti; orientamento alla soluzione e risultati orientati; capacità di influenzare i partner al telefono per attuare suggerimenti; forte etica lavorativa; autonomia d’azione e intraprendenza; proattività; flessibilità e capacità di lavorare autonomamente e in gruppo; capacità di dare priorità al proprio carico di lavoro e gestire in modo efficiente il proprio tempo; precisione e alla capacità di analisi; conoscenza e padronanza della lingua italiana e inglese, sia in forma scritta che orale.

L’azienda si impegna a fornire al lavoratore: stipendi e premi competitivi; un’ottima piattaforma per l’apprendimento e lo sviluppo delle attività svolte;l’opportunità di lavorare con alcune delle menti più brillanti di tutto il pianeta. La richiesta di lavoro può essere effettuata tramite l’invio del CV e di una lettera di presentazione in inglese direttamente sul sito di Boooking.com .

Sale Assistant – Patrizia Pepe

Per le appassionate di moda, il noto brand di lifestyle offre lavoro a Catania. Questo è infatti alla ricerca di assistenti alle vendite. Si richiede una certa accuratezza nel saper consigliare gli acquirenti e convincerli ad acquistare i prodotti in modo da massimizzare le vendite della Boutique e creare relazioni durature con i clienti che saranno, così, invogliati a tornare.

Inoltre, l’assistente alle vendite deve: risolvere i problemi di ordine e di inventario investigando dati e cronologia; gestire i resi di merce; mantenere un ambiente pulito e ordinato nella Boutique; organizzare la merce sugli scaffali in base alla popolarità e ad altri criteri; gestire i registratori di cassa e chiudere i ricavi giornalieri; mantenere il database dei clienti inserendo il profilo e gli aggiornamenti del cliente.

I requisiti richiesti per ottenere il lavoro sono: conoscenza e padronanza fluida dell’italiano e dell’inglese (orale e scritta); vendita al dettaglio o al settore dei servizi; possibilità di comunicare e ispirare clienti e colleghi del negozio; grande capacità del servizio clienti e risoluzione dei problemi; buon standard di numerazione; porsi degli obbiettivi in ambito lavorativo; forti capacità organizzative; dinamicità e creatività.

Il brand Patrizia Pepe propone un incarico part-time di 20 h, inclusi i fine settimana, a tempo determinato, con forti possibilità di diventare permanente, nella boutique di Catania.

Insegnante di Inglese – Wall Street English nella sede Siracusa

La scuola d’inglese che opera in Italia e in Europa cerca un’insegnate d’inglese per la sede di Siracusa. I requisiti richiesti sono il possesso di certificazioni di inglese CELTA o TEFL, avere una laurea almeno triennale, essere “native speaker” di Inglese, avere eccellenti abilità nei rapporti interpersonali, essere responsabile, paziente ed in grado di supportare gli studenti. Si richiede inoltre disposizione e volontà ad imparare e lavorare con orari flessibili a seconda delle esigenze degli studenti. Infine, avere trascorso o vissuto per un periodo in un paese anglofono può rappresentare un vantaggio.