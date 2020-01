Meteo Catania, il maltempo si attenua: attese schiarite

Meteo Catania - Condizioni meteo stabili nel catanese: nessuna allerta meteo, lievi piogge per tutta la settimana. Sicilia spaccata in due: annuvolamenti sul versante orientale, schiarite e rialzi su quello occidentale.

Meteo Catania: nessuna allerta meteo

Nessuna allerta meteo presente su Catania, nella giornata di oggi. Cieli nuvolosi, piogge e rovesci temporaleschi previsti per tutta la mattinata; attenuazioni nel pomeriggio e schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 15.5°C, la minima di 11°C. Venti moderati al mattino provenienti da Nordest e al pomeriggio da Est-Nordest. Mare mosso. Per la giornata di giovedì 23 gennaio non sono previste piogge.

Meteo Sicilia: le previsioni per la settimana

Le condizioni meteo si manterranno stabili per tutta la settimana, che sarà quindi caratterizzata da cieli molto nuvolosi e da piogge deboli al mattino. Anche le massime e le minime si manterranno allo stesso livello: tra i 15.6°C e i 10.6°C. Ancora lievi rovesci nel fine settimana, mentre sul versante occidentale cielo sereno con un sensibile rialzo delle temperature. Levante e Scirocco su tutta l’Isola.