Meteo Sicilia: piogge e maltempo in arrivo

Meteo Sicilia: piogge, venti e maltempo in arrivo su gran parte dell'Isola. La zona orientale sarà particolarmente colpita dal maltempo.

Meteo Sicilia, dopo un po’ di sole e stabilità meteorologica, torna il cattivo tempo sull’Isola e, in particolare, sulla zona del catanese. Nel corso di tutta la settimana, il tempo sarà altalenante con piogge e schiarite su gran parte della Regione. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: allerta gialla su Catania

Proprio ieri il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato il livello di preallerta gialla sul quadrante I dell’Isola. Questo include l’intero settore costiero della provincia di Catania e parte delle zone interne. Il rischio è quello di venti forti o di burrasca e mareggiate lungo le coste. Non sono esclusi rovesci a carattere temporalesco. L’allerta è valida dalle 16 di ieri pomeriggio alle 24 di oggi.

Meteo Sicilia: le previsioni della settimana

Il maltempo nel catanese dovrebbe perdurare per tutta la settimana. Secondo le previsioni riportate da 3bMeteo, infatti, le prossime giornate saranno caratterizzate da un cielo nuvoloso. Nella giornata di martedì 21 gennaio sono previsti altri temporali. In generale, le temperature dovrebbero aggirarsi tra i 10 e i 15 gradi. Piogge e maltempo anche nel siracusano e ragusano, dove le temperature saranno decisamente più basse: dai 4 agli 11 gradi. Temperature basse si registreranno anche nell’ennese, dove piogge e schiarite si alterneranno per tutta la settimana e con temperature variabili dai 5 ai 9 gradi. Temperature più alte e cielo decisamente più soleggiato si registreranno invece sulla parte occidentale dell’Isola, nelle province di Trapani e Palermo. In queste zone le temperature saranno decisamente oltre la media stagionale e si aggireranno tra i 12 e i 19 gradi.

Stando alle attuali previsioni, il weekend avrà questa settimana una doppia faccia. Se il venerdì e il sabato saranno sereni su gran parte dell’Isola, per la giornata di domenica, invece, sono previste forti piogge e un leggero calo delle temperature. Per previsioni più dettagliate, però, si consiglia di attendere i prossimi giorni.