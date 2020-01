“Da Pirandello a Guccione”: nuova mostra in arrivo in Sicilia

Nuova mostra in arrivo in Sicilia: "Da Pirandello a Guccione, artisti di Sicilia" curata da Vittorio Sgarbi sta per aprire i battenti.

“Da Pirandello a Guccione, artisti di Sicilia”: si tratta della nuova mostra curata da Vittorio Sgarbi e in programma al Convitto delle Arti Noto Museum di Noto. L’esposizione, che sarà visitabile dal 4 febbraio 2020 al 30 ottobre 2020, punta i riflettori su grandi nomi. Grandi artisti siciliani, che dal Novecento ad oggi, hanno fatto la storia della nostra Isola. Dipinti, sculture e fotografie racconteranno con estrema precisione un secolo di arte e di cultura.