Stasera in TV: in onda “Io sono vendetta” e “Aspirante vedovo”

Le temperature si abbassano, meglio passare le serate a casa al calduccio. La nostra rassegna quotidiana sui migliori film che potrete trovare stasera in TV.

The reach [RaiMovie, ore 21.10]: Ben è un ragazzo di 25 anni, idealista e innamorato della natura. Conosce il deserto del Nevada come nessun altro e per professione acompagna i turisti attraverso quelle lande tanto solitarie quanto piene di pericoli. Assoldato da John Madec, assassino senza scrupoli, Ben si ritrova, suo malgrado, vittima di un gioco al massacro.

Aspirante vedovo [Rai3, ore 21.20]: Alberto Nardi (Fabio De Luigi) è un cialtrone velleitario che ha sposato la ricchissima Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto) e ora vive nella sua ombra, cercando di convincerla a finanziare progetti in perdita e imprese fallimentari. Susanna considera il marito “uno gnu gnu” e non perde occasione per umiliarlo e ricordargli la sua condizione di inferiorità. Quando la moglie viene indicata come vittima di un incidente aereo, Alberto intravede la sua occasione di riscatto.

Mr. Crocodile Dundee 2 [Iris, ore 21.10]: Celebre film parodia australiana del più famoso Indiana Jones. Questa volta il protagonista si ritrova in Colombia presso la villa di un trafficante di droga per liberare una giornalista e poter tornare in Australia.

Io sono vendetta – I am wrath [Italia 1, ore 21.20]: Basato su una storia di Yvan Gauthier, il film vede un John Travolta in grande spolvero nei panni di un uomo la cui moglie è appena stata trucidata. Frustrato dall’incapacità della polizia di risolvere il caso e catturare gli assassini, l’uomo intraprende un’indagine privata per smascherare la corruzione e la connivenza della polizia con i criminali.