Stasera in TV: “Burn After Reading” e “Amarcord”

Cosa c’è di meglio di un bel programma per chiudere un lunedì e prepararsi ad affrontare la settimana? Ecco i consigli della redazione su cosa guardare in TV stasera.

Burn After Reading [Iris, 21.00]: Ozzie Cox viene licenziato dalla Cia a causa della sua dedizione all’alcool: per vendicarsi, decide di scrivere un memoriale sull’Agenzia. Sua moglie gli sottrae però una copia e accidentalmente la dimentica in palestra: qui viene trovata da un istruttore e da un’impiegata che, fraintesa l’importanza dell’oggetto, escogitano un ricatto ai danni di Cox.

The Divergent series: Allegiant [Canale 20, 21.04]: Distrutto il regime che li opprimeva Tris e Quattro si trovano a dover affrontare un nuovo ordine, non meno inumano del precedente, che li spinge ad andare al di là delle barriere. Il mondo che trovano, ancora una volta non è dei migliori. Scoprono infatti di aver vissuto in una bolla, un esperimento, costantemente tenuto d’occhio.

I Mercenari 2 [Italia Uno, 21.20]: Durante una pericolosa missione nell’Europa dell’Est voluta da Mr. Church, Tool viene assassinato da un gruppo di sanguinari combattenti. I suoi compagni, i mercenari al servizio della Cia guidati da Barney Ross giurano di vendicarsi.

Amarcord [Cine34, 21.10]: nel capolavoro di Federico Fellini, un paesotto dell’Italia fascista rivive nella memoria del regista con tutti i suoi personaggi caratteristici. In questo ambiente onirico il giovane Titta naviga attraverso l’adolescenza verso l’età adulta.

The Signal [Rai 4, 21.11]: Durante un viaggio on the road, tre studenti del MIT vengono attirati con l’inganno in una baracca abbandonata nel mezzo del deserto da un hacker rivale. Dopo aver perso conoscenza, uno di loro si risveglierà in un misterioso laboratorio sotterraneo gestito dal dottor Damon. Da quel momento per lui avrà inizio un vero e proprio incubo…