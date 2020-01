Stasera in TV: in onda “Cado dalle nubi” e “Batman v Superman”

Calcio e cinema accompagneranno questo giovedì sera: ecco la programmazione per stasera, 16 gennaio.

Coppa Italia – Parma vs Roma [Rai 2, 21.05]: ultimo ottavo di finale per la coppa di Lega. La Roma di Fonseca alla ricerca del primo successo di questo 2020, dopo le due sconfitte consecutive con Torino e Juventus; il Parma, invece, prova a consolidare il buon momento che sta attraversando.

Cado dalle nubi [Canale 5, 21.20]: film del 2009, diretto da Gennaro Nunziante, che ha consacrato Checco Zalone nella satira sul grande schermo. Cantautore molto originale si trasferisce dalla Puglia a Milano per cercar fortuna dopo che è stato lasciato dalla fidanzata. A Milano lo ospita il cugino che cerca di nascondere di essere gay. Nel capoluogo lombardo, Checco conosce Marika ed è amore a prima vista per entrambi, l’unico ostacolo sembra essere il padre di Marika, un leghista pieno di pregiudizi.

Batman v Superman: Dawn of Justice [Italia 1, 21.20]: Zack Snyder dirige Ben Affleck e Henry Cavill, rispettivamente, nei ruoli di Batman e Superman. Temendo le azioni di un supereroe, rimasto troppo a lungo senza controllo, il formidabile vigilante di Gotham City, Batman, affronta il più osannato salvatore di Metropolis, Superman: ma mentre viene incentiva una battaglia tra un uomo ed un dio, all’orizzonte si presenta una nuova minaccia.

The Nice Guys [20 Mediaset, 21.00]: Ryan Gosling e Russell Crowe in una action-commedy di Shane Black. Nella Los Angeles degli anni ’70, libertina, stravagante e decisamente trendy, un investigatore privato, Holland March, e un detective senza scrupoli, Jackson Healy, si alleano per risolvere il caso di una ragazza scomparsa e la morte di una porno star che apparentemente non sembrerebbero correlate.