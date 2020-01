Catania, lite su aereo Ryanair: passeggero blocca volo per Roma

Il volo Ryanair Catania-Roma ha subito un ritardo a causa di agitazioni tra un passeggero e una hostess.

Un episodio piuttosto singolare quello avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 15 gennaio, su un aereo della compagnia irlandese low-cost Ryanair.

Il volo-luogo del fatto era Fr11-60, il quale doveva partire alle 20:10 dall’aeroporto di Fontanarossa di Catania per raggiungere la destinazione lo scalo di Fiumicino (Roma). Un volo che, però, è stato bloccato – come riporta RagusaNews – dall’escandescenza di un passeggero che innervosito ha dato via ad una lite verbale con la hostess.

Per calmare la situazione sul volo Ryanair Catania-Roma, permettendone così la partenza, è intervenuta la Polizia aeroportuale. Gli agenti hanno dovuto scortare il passeggero fuori, dopo venti minuti di agitazioni, bloccandolo a terra.