CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita contro la Virtus Francavilla

Riparte la serie C, il Calcio Catania torna in campo tra mercato e cessione della società. Dove vedere la partita contro la Virtus Francavilla.

Riprende la Serie C e il Calcio Catania torna in campo. Lo farà, per il dolore dei tifosi, senza una delle bandiere della squadra degli ultimi anni: Ciccio Lodi. Il regista campano è stato il cervello degli etnei sul rettangolo verde sin dai tempi della Serie A, ma, in seguito alle difficoltà finanziarie della società, è stato costretto ad abbandonare la squadra, trasferendosi alla Triestina. La partita contro la Virtus Francavilla, comunque, è imminente, e i rossazzurri dovranno trovare il modo di fare risultato anche nel clima societario teso di queste settimane, concentrandosi sul campo.

Il Catania si trova attualmente in settima posizione, a un punto dal Catanzaro e a ben nove punti dalla Ternana, quinta in classifica. La posizione in ottica playoff, dunque, difficilmente può essere migliorata, ma la squadra dovrà guardarsi anche dalle squadre che la seguono, a una manciata di punti di distanza dalla settima piazza. Per questo la Virtus Francavilla, che ha chiuso il 2019 con due sconfitte e un pareggio, è un avversario da non prendere alla leggera.

Inoltre, gli avversari dei rossazzurri giocheranno in casa la partita, prevista per domani alle ore 15:00. In mezzo, la lunga pausa natalizia rende difficili i pronostici della vigilia, tra ritiro invernale e calciomercato in corso. Per chi volesse conoscere il risultato in diretta, dunque, è possibile seguire la partita su Eleven Sports, il canale che detiene i diritti di trasmissione streaming delle partite di Serie C. In alternativa, bisognerà arrivare fino in Puglia per poter tifare dal vivo gli etnei.