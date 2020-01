UNICT – A Palazzo Ingrassia il terzo appuntamento sul “Turismo in Sicilia”

Continua il ciclo di incontri TaTou 2020, con al centro il tema del turismo isolano. La relatrice sarà Bernadette Lo Bianco, presidente dell'associazione "Sicilia Turismo per tutti".

Continuano gli appuntamenti del TaTou 2020: ciclo di incontri con operatori del settore turistico “Talking about Tourism” (TaTaou2020) organizzato dal corso di laurea in “Scienze del Turismo” (Dipartimento di Scienze della Formazione, prof.ssa Simona Monteleone e prof. Marco Platania). Il ciclo di conferenze, iniziato lo scorso mercoledì 8 gennaio, è giunto al terzo appuntamento, fissato per lunedì 13 gennaio, nell’aula 1 di Palazzo Ingrassia.

Relatrice del terzo appuntamento sarà Bernadette Lo Bianco, presidente dell’associazione “Sicilia Turismo per tutti”.

Diversi saranno i temi trattati: dall’offerta di servizi turistici a favore di persone diversamente abili, all’aspetto strategico per un’offerta turistica di maggior qualità. Bernadette Lo Bianco, insegnante di Accoglienza turistica all’Istituto Alberghiero “Federico II di Svevia” di Siracusa, e fondatrice dell’associazione “Sicilia Turismo per tutti”, si occupa di realizzare progetti di accessibilità nel turismo e nella cultura in tutta la Sicilia. Insieme a lei si parlerà di questi aspetti, offrendo agli studenti un punto di vista qualificato. Il seminario sarà coordinato dalla prof.ssa Cinzia Recca, docente di Storia della Sicilia moderna.

Il ciclo di incontri “Talking about tourism” propone una serie di incontri tra gli studenti Unict e le figure qualificate del settore turistico che, attraverso le loro relazioni e testimonianze, possono essere un tramite importante per chi vuole approfondire le caratteristiche di alcune tipologie di turismo. Gli incontri, che si svolgeranno da gennaio a maggio, saranno tenuti da professionisti e operatori pubblici e privati del settore turistico regionale.

La partecipazione a ciascun seminario è spendibile nell’ambito delle attività di tirocinio interno, previa prenotazione obbligatoria entro 2 giorni prima di ciascun evento, tramite il portale Studium (economia del turismo, prof. Marco Platania).